Daimler Truck recule, Morgan Stanley abaisse son conseil

Daimler Truck figure parmi les plus fortes baisses de l'indice DAX vendredi à la Bourse de Francfort, Morgan Stanley ayant abaissé son conseil sur le fabricant de poids lourds de "pondération en ligne" à "sous-pondérer".

Vers 14h30, l'action du constructeur de camions et d'autobus perd 0,6% à moins de 45,4 euros, alors que le DAX progresse de 0,4%.

Un dossier moins séduisant

Morgan Stanley, qui relève son objectif de cours de 47 à 50 euros, souligne que la solidité du marché nord-américain a permis au groupe d'améliorer considérablement la trajectoire de ses marges bénéficiaires dans la région, ce qui l'amène à revoir à la hausse ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2027 et 2028.

Si Daimler Truck reste son constructeur de véhicules industriels préféré, l'intermédiaire financier doute que le marché soit prêt à payer durablement un multiple de valorisation aussi élevé à ce stade du cycle économique, ce qui lui fait penser que le profil risque/rendement du titre est désormais nettement moins attractif qu'au cours de l'année écoulée.