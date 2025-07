Daimler Truck présente sa nouvelle feuille de route lors d'une journée investisseurs

(AOF) - Lors de sa journée investisseurs 2025, Daimler Truck a présenté une nouvelle stratégie et de nouveaux objectifs financiers pour 2030. L’objectif du constructeur de camions est d’accroître sa rentabilité et sa résilience. Le groupe attend par exemple un ROS (Return on sales), ou rendement des ventes, de plus de 12 % en 2030, avec une fourchette de 9 à 13 % sur l’ensemble du cycle pour son activité industrielle principale. En outre, la croissance organique du chiffre d’affaires est prévue entre 3 et 5 % par an jusqu’en 2030.

Enfin, le retour sur capitaux employés est attendu entre 40 et 50 % d'ici la fin de la décennie.

Daimler Trucks n'a pas oublié ses actionnaires et a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 2 milliards d'euros sur deux ans, qui devrait débuter au second semestre de cette année. Parallèlement, le groupe a confirmé sa politique de dividende avec un taux de distribution compris entre 40 et 60 % du bénéfice net.

