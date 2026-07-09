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Daimler Truck poursuit son repli malgré des chiffres encourageants au deuxième trimestre
information fournie par AOF 09/07/2026 à 10:56

(Zonebourse.com) - Daimler Truck recule à Francfort (-0,83%, à 42,03 euros) au lendemain d'un lourd repli de 3,53%. Le groupe a pourtant dévoilé des chiffres de ventes encourageants pour le deuxième trimestre 2026 en rythme annuel.

Sur cette période, les ventes du groupe ont augmenté de 8%, à 86 707 unités. Toutefois, sur l'ensemble du premier semestre, elles sont en repli de 1%, à 155 556 unités.

Pour Oddo BHF, ces données marquent une reprise annuelle et séquentielle des volumes, qui reflète l'amélioration des prises de commandes depuis le quatrième trimestre 2025, même si cette reprise est légèrement moins vigoureuse qu'attendue. Elle a été pénalisée par des disruptions temporaires de la chaîne d'approvisionnement aux Etats-Unis.

Les analystes notent que la direction s'est montrée optimiste sur l'atteinte de ses objectifs de marge pour le deuxième trimestre, malgré une inflation des coûts en Europe.

En ce qui concerne les prises de commandes en Amérique du Nord, le groupe a confirmé une dynamique solide, mais inférieure au pic de mars. Sur le périmètre Mercedes-Benz (Europe, Brésil, Chine, Inde...), la société a fait état d'un certain attentisme client à la suite du conflit iranien.

Oddo BHF a confirmé sa recommandation à surperformance et sa cible de cours à 50 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 10:56:00.

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