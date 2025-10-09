Daimler Truck : objectif abaissé chez Oddo BHF
09/10/2025
S'il attendait déjà un second semestre faible traduisant le retournement cyclique, la poursuite de la détérioration de l'environnement macroéconomique et l'incertitude ambiante amènent l'analyste à intégrer des hypothèses de reprise plus prudentes.
Profitant de l'annonce des volumes de troisième trimestre pour actualiser son scénario, Oddo BHF réduit ses estimations d'EBIT pour 2025 de -4% (-3% par rapport au consensus) et pour 2026 de -18% (-17% par rapport au consensus).
'Après la baisse récente, le titre se traite à 9 fois en P/E 2026 sur notre nouveau scénario, un niveau que nous trouvons attractif pour un bas de cycle', juge cependant l'analyste, pour qui le cours actuel représente donc une opportunité.
Valeurs associées
|35,190 EUR
|XETRA
|+1,38%
