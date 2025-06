Daimler Truck: le rapprochement Mitsubishi Fuso-Hino scellé information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Toyota et Daimler Truck ont annoncé mardi la conclusion des accords définitifs en vue du rapprochement de leurs filiales de camions respectives Mitsubishi Fuso et Hino.



Aux termes de cette fusion entre égaux, Mitsubishi Fuso et Hino prévoient de coopérer dans les domaines du développement, de l'approvisionnement et de la production de véhicules industriels.



L'objectif est que la nouvelle société, qui sera cotée en Bourse, commence ses activités en avril 2026.



Il est prévu que Daimler Truck et Toyota détiennent chacun 25% de la société holding cotée en Bourse qui contrôlera à son tour 100% du nouvel ensemble Mitsubishi Fuso-Hino.



C'est Karl Deppen, l'actuel patron de Mitsubishi Fuso, qui en prendra la direction.



Dans un communiqué commun, Daimler Truck et Toyota expliquent que l'opération doit permettre d'établir une nouvelle puissance japonaise dans le secteur des camions, avec un effectif de plus de 40.000 employés.



Son ambition est de façonner l'avenir du secteur des véhicules industriels dans la région Asie-Pacifique et au-delà, notamment grâce au développement des technologies CASE (connectées, autonomes, partagées, électriques), hydrogène compris.





