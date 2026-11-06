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Daimler Truck dans le rouge, malgré une amélioration des résultats
information fournie par AOF 06/11/2026 à 10:18

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(Zonebourse.com) - Daimler Truck Holding AG recule (-3,36%, à 40,50 euros) malgré une nette accélération de ses performances financières au troisième trimestre 2026, portée par une rentabilité en forte hausse et une solide génération de trésorerie.

Sur le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires de l'activité industrielle a progressé pour atteindre 11,6 milliards d'euros, contre 9,7 milliards d'euros au troisième trimestre 2025. L'EBIT ajusté du groupe a quant à lui quasiment doublé, s'établissant à 1,124 milliard d'euros contre 648 millions d'euros un an plus tôt. Conséquence directe de cette amélioration opérationnelle, la rentabilité ajustée sur chiffre d'affaires de la branche industrielle ressort à 9,1%, contre 6,2% au troisième trimestre 2025.

Le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle s'est élevé à 974 millions d'euros sur la période, soutenu par l'amélioration des résultats opérationnels ainsi que par le produit de la cession partielle de sa participation dans Archion.

Fort de cette dynamique trimestrielle, le constructeur a confirmé l'ensemble de ses perspectives pour l'exercice 2026, anticipant toujours une rentabilité ajustée sur chiffre d'affaires comprise entre 7 et 9% pour son pôle industriel.

L'avis des analystes

DZ Bank relève que sur le trimestre, les ventes du groupe ont progressé de plus de 19%, avec un EBIT en hausse de 74%, pour une marge en hausse de 2,8 points de pourcentage.

En parallèle, la banque allemande salue également la hausse de 10% des prises de commandes sur un an.

Parmi les points faibles de cette publication, les analystes insistent sur la normalisation du ratio Book-to-Bill (le rapport entre les commandes reçues et les ventes facturées) et le recul du prix de vente moyen (-5% sur un an), traduisant un pouvoir de fixation des prix moins vigoureux mais s'expliquant aussi par un mix produit moins favorable sur le trimestre.

En ce qui concerne les objectifs, DZ Bank estime qu'après leur confirmation, Daimler Truck devrait être en mesure de les atteindre. La recommandation des analystes reste à l'achat, avec une cible de cours de 52 euros.

Pour Jefferies, les comptes du troisième trimestre sont en ligne avec ses estimations et 2% supérieurs au consensus. La banque d'investissement américaine souligne que si les prévisions annuelles sont inchangées, les indications informelles pour le quatrième trimestre doivent être accueillies favorablement.

Les analystes s'inquiètent toutefois du fait que le groupe pourrait perdre des parts de marché auprès des clients réticents à l'adoption de nouvelles technologies.

Jefferies est également à l'achat du titre Daimler Truck et vise 54 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 10:18:00.

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