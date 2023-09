Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler Truck: coentreprise dans les batteries aux USA information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé mercredi la création avec les américains Cummins et Paccar d'une coentreprise spécialisée dans la fabrication de cellules de batteries destinées au marché américain des camions électriques.



Les trois partenaires disent viser des investissements compris au total entre deux et trois milliards de dollars en vue de la construction d'une usine d'une capacité de 21 gigawatts heures (GWh).



La joint venture se focalisera dans un premier temps sur la technologie lithium-iron-phosphate (LFP), qui ne nécessite pas d'avoir recours à des matériaux tels que le nickel ou le cobalt.



Daimler Truck, Cummins et Paccar détiendront chacun 30% de l'entité commune, tandis que le chinois EVE Energy, un fabricant de batteries au lithium-ion et de solutions de stockage d'énergie, prendra la participation restante de 10%.



Dans leur communiqué commun, Daimler Truck, Cummins et Paccar disent s'attendre une hausse de la demande pour les technologies de batteries durant les dix années à venir.





