Daimler Truck: annulation d'un contrat dans les batteries

(CercleFinance.com) - L'action du groupe industriel norvégien Hexagon Purus chute lourdement ce vendredi en Bourse d'Oslo après l'annonce de la perte d'un contrat avec le fabricant de poids lourds allemand Daimler Truck.



Dans un communiqué, Hexagon indique avoir décidé, d'un commun accord avec Daimler Truck North America, la filiale nord-américaine du constructeur de camions, de mettre fin à l'accord de long terme portant sur la fourniture de batteries électriques qu'ils avaient signé en août 2023.



Le groupe de technologies précise que Daimler Truck va lui rembourser en conséquence certains coûts qui avaient été engagés dans le cadre du projet ayant trait l'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques pour la période 2024-2027.



Dans son communiqué, Hexagon Purus indique que cette annulation va lui permettre de réorienter ses ressources vers des programmes affichant des plus attrayants, que ce soit en termes de volumes et de marges.



Le groupe maintient donc son objectif d'une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 50% pour cette année, accompagnée d'une amélioration significative de sa marge opérationnelle (Ebitda).



Pour 2025, l'entreprise basée à Oslo prévoit là encore une croissance de l'activité de plus de 50% assortie d'une amélioration de sa marge, avec la perspective d'un résultat opérationnel à l'équilibre dès 2026.



Ces annonces ne l'empêchaient pas de chuter de près de 18% en Bourse d'Oslo vendredi en fin de matinée.





Valeurs associées DAIMLER TR HLDG 34,13 EUR XETRA +0,74%