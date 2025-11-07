Daimler Truck affiche un Ebit à -40% au T3, maintient ses prévisions annuelles

Daimler Truck DTGGe.DE a affiché vendredi une baisse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, en recul de 40% sur un an, le groupe maintenant malgré tout ses prévisions annuelles grâce à une dynamique positive en Europe et à une reprise en Amérique du Nord.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) s'est élevé à 716 millions d'euros pour le trimestre, manquant les 729 millions d'euros attendus dans un consensus compilé par l'entreprise.

Les commandes entrantes, de 93.923 unités, ont atteint le niveau de l'année précédente, soutenues par une dynamique positive en Europe et une reprise en Amérique du Nord, a déclaré Daimler Truck dans un communiqué.

Les constructeurs européens de camions ont dû faire face à une baisse de la demande en Amérique du Nord en raison d'une activité de fret plus faible et de l'incertitude du marché causée par les droits de douane à l'importation.

Le segment camion en Amérique du Nord a vu son bénéfice d'exploitation chuter de 64% pour atteindre 257 millions d'euros, au-dessus du consensus qui tablait sur 240 millions d'euros.

L'activité Mercedes-Benz Trucks a cependant enregistré un Ebit ajusté de 319 millions d'euros, manquant ainsi les attentes du consensus de 329 millions d'euros.

