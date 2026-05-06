Daimler Truck a déposé une demande d'exonération des droits de douane américains, a déclaré son directeur financier

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Daimler Truck DTGGe.DE a déposé une demande d'exonération tarifaire dans le cadre du programme américain sur la teneur en produits nationaux, a déclaré mercredi la directrice financière Eva Scherer, ajoutant que l'entreprise n'avait pas encore reçu de réponse.

“Nous avons demandé cet allègement auprès de l'administration américaine, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse”, a-t-elle déclaré lors d'une conférence téléphonique après la présentation des résultats du premier trimestre, qui ont révélé une baisse de plus de moitié du bénéfice d'exploitation.