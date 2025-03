Daimler : dévisse de -14,5% jusque vers 34,85E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 16:44









(CercleFinance.com) - Victime de nouvelles directives visant les véhicules 'polluants' (les utilitaires et autres poids lourds), Daimler dévisse de -14,5% jusque vers 34,85E et efface tous ses gains depuis le 27/11/2024 (le 'gap' des 34,66E a bien failli être comblé et le sera probablement dans un délai rapproché).

Le prochain support se rapproche rapidement et se situe vers 34,1E (testé le 26/11/2024).





Valeurs associées DAIMLER TR HLDG 38,970 EUR XETRA -4,44%