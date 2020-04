Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler a obtenu une ligne de crédit bancaire de 12 milliards d'euros Reuters • 02/04/2020 à 19:27









DAIMLER A OBTENU UNE LIGNE DE CRÉDIT BANCAIRE DE 12 MILLIARDS D'EUROS FRANCFORT (Reuters) - Daimler a annoncé jeudi avoir signé un accord pour une ligne de crédit bancaire de 12 milliards d'euros afin d'accroître sa flexibilité financière pendant la crise du coronavirus. Cette nouvelle ligne s'ajoute à une ligne de crédit renouvelable de 11 milliards d'euros qui doit arriver à échéance en 2025, précise le groupe automobile allemand. Elle pourra être utilisée dans les 12 mois à venir et est assortie de deux options d'extension de six mois. Elle a été négociée avec BNP Paribas, Banco Santander, Deutsche Bank et JPMorgan. (Christoph Steitz, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.