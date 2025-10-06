Dacia travaille sur une mini-voiture électrique à moins de 15.000 euros

Dacia, la marque low cost de Renault, dévoile le "Hipster Concept", un prototype de mini-voiture électrique

MEUDON (Hauts-de-Seine) (Reuters) -Dacia, la marque low cost de Renault Group, a présenté lundi un prototype de mini-voiture électrique (VE) à moins de 15.000 euros pouvant incarner la future catégorie de véhicule urbain abordable que plusieurs constructeurs automobile appellent de leurs voeux en Europe pour tenter de relancer les ventes.

S'il a été dévoilé dans l'immense enceinte du Hangar Y de Meudon (Hauts-de-Seine), utilisé à l'origine pour des dirigeables et des ballons captifs, le "Hipster Concept" est minuscule, long de seulement trois mètres pour un poids plume de moins de 800 kg, batterie comprise.

Sa vitesse maximale bridée à environ 90 km/h lui permet de s'affranchir de certaines contraintes aérodynamiques et d'afficher une silhouette cubique offrant quatre vraies places et un volume intérieur plus généreux que ne le laissent entendre ses dimensions extérieures ultra-réduites.

Fidèle à sa stratégie, Dacia a aussi simplifié le véhicule pour réduire le poids et la facture : une seule couleur proposée, des sièges en toile ajourée, une électronique ramenée au strict minium, des vitres coulissantes à la main, des sangles pour ouvrir les deux portières à la place des poignées classiques et des feux flottants accessibles depuis la vitre arrière, qui remplace les traditionnels couvercles en plastique transparent abritant les lampes.

La nouvelle directrice générale de la marque, l'allemande Katrin Adt, venue de Mercedes-Benz, a précisé qu'il ne s'agissait que d'"un concept de la vision audacieuse de Dacia pour une mobilité locale, abordable et quotidienne", tout en ajoutant que le groupe pourrait ne pas en rester là.

"Au sein du groupe Renault, nous disposons potentiellement de tous les atouts nécessaires pour concrétiser ce projet", a-t-elle dit. "Nous restons vigilants aux évolutions technologiques et réglementaires, mais notre ambition est claire, si l'opportunité se présente de le produire en série, nous sommes prêts."

DISCUSSIONS EN COURS

Renault et Stellantis ont pris la tête d'une campagne pour tenter de faire autoriser dans l'Union européenne une nouvelle catégorie de voiture, comprise entre le L7 des quadricycles de moins de 450 kg et le M1 réunissant toutes les voitures actuelles, petites ou grandes.

Une catégorie intermédiaire permettrait de s'affranchir de la longue liste de fonctions désormais obligatoires pour toute homologation en M1, notamment en matière de sécurité. Ses promoteurs arguent qu'un véhicule réservé à un usage urbain ou péri-urbain peut se passer d'une grande partie de ces aides à la conduite, tout en restant sûr pour ses passagers.

Outre l'issue incertaine des discussions en cours sur cette catégorie d'E-cars, inspirée des Kei Cars japonaises, d'autres obstacles demeurent avant que des voitures comme Hipster voient le jour.

"La réglementation va aussi sûrement imposer de produire le véhicule en Europe", déclare David Durand, directeur du design de la marque Dacia. "Il faut aussi développer le modèle industriel qui va avec et savoir où placer une petite usine (...) à dimensionner spécialement pour ce véhicule."

Hipster présenterait une autonomie réduite de 150 km, suffisante pour les usages d'une famille, en deuxième voiture, d'un jeune conducteur ou d'un retraité. Selon des chiffres publiés par Dacia, les voitures parcourent en moyenne moins de 40 kilomètres par jour à une vitesse moyenne de 56 kilomètres/heure.

Cette nouvelle catégorie se veut aussi une réponse à l'inflation des prix constatée depuis plusieurs années à cause du prix des matériaux et des batteries, ainsi que d'un contenu technologique de plus en plus fourni. Dacia a ainsi estimé que le tarif moyen d'une voiture neuve sur le marché avait grimpé de 63% entre 2001 et 2020, suivi de près par les voitures d'occasion dont le prix a pris 45% en 14 ans.

