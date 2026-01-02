Dacia consolide sa position de leader sur le marché français des particuliers
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 14:34
Renault fait savoir que Dacia a achevé l'année 2025 avec une part de marché de 8,5% sur le segment des Véhicules Particuliers (VP), portée par la vente de 139 305 unités. La stratégie de la marque reste focalisée sur les clients particuliers, qui représentent 79% de ses volumes, lui permettant d'atteindre 14,3% de part de marché sur ce canal spécifique.
Le succès repose notamment sur la Sandero qui a enregistré 64 399 immatriculations en 2025, consolidant son statut de véhicule le plus vendu à des particuliers en France, tous segments confondus. En outre, Dacia a profité de l'entrée réussie sur le segment C (véhicules compacts) du Bigster, déjà en tête de sa catégorie avec plus de 16 000 immatriculations. Parallèlement, Dacia a aussi accéléré sa transition énergétique : les motorisations hybrides représentent désormais 27% de ses ventes.
Le Directeur Général, Olivier Mornet, souligne que la marque "continue d'offrir le meilleur rapport prix / prestations du marché" tout en préparant l'extension de ses motorisations électrifiées pour 2026.
Renault gagne actuellement un peu plus de 1% à la Bourse Paris.
Valeurs associées
|36,0200 EUR
|Euronext Paris
|+1,69%
A lire aussi
-
Les livraisons trimestrielles de Tesla chutent plus que prévu en raison de la baisse de la demande de VE
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Les ventes annuelles de Tesla en baisse pour la deuxième année consécutive * La demande ... Lire la suite
-
Des caméras frontales embarquées vont pouvoir équiper les lignes de tramway et tram-trains en France à titre expérimental jusqu'au 28 juin 2028, indique un communiqué du ministère des Transports vendredi. Le dispositif, entré en vigueur le 27 décembre, est permis ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à termes, livraisons et cours en avant-Bourse de Tesla, détaillants de meubles) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow ... Lire la suite
-
Les médecins de ville et personnels hospitaliers annoncent une grève inédite du 5 au 15 janvier prochain. Pourquoi et comment les professionnels de la santé vont-ils se mobiliser ? Ce qu'ils contestent Les médecins libéraux protestent contre plusieurs mesures de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer