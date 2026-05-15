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DA Davidson lance la couverture d'Orrstown Financial avec une note "neutre"
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** La société de courtage DA Davidson lance la couverture de l'établissement de crédit Orrstown Financial Services ORRF.O avec une note "neutre" et un objectif de cours de 41 $

** ORRF applique un modèle d’affaires de banque communautaire traditionnelle, caractérisé par une solide base de dépôts, un portefeuille de prêts diversifié et une qualité de crédit stable, selon la société de courtage

** Au début du mois, la société a annoncé que l'actuel directeur des opérations, Adam Metz, prendrait la direction générale le 1er juin à la suite du départ à la retraite de Tom Quinn, une transition qui, selon la société de courtage, ne devrait pas entraîner de changement stratégique significatif

** Les trois analystes attribuent à l'action la note "acheter"; leur objectif de cours médian est de 42 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 1,7 % depuis le début de l'année

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