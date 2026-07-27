D-Wave en hausse après l'élargissement du partenariat avec AT&T dans le domaine de l'informatique quantique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 juillet - ** Le titre de D-Wave Quantum QBTS.O a bondi de 11,4 % avant l'ouverture de la bourse après l'annonce de la signature d'un accord entre AT&T T.N visant à étendre l'utilisation de la technologie d'informatique quantique de la société à l'ensemble de ses opérations réseau
** AT&T prévoit de déployer les outils quantiques de D-Wave dans l’ensemble de ses opérations réseau, notamment pour la gestion des pannes, le routage et la gestion du trafic
** Lors d’un premier essai, AT&T a réduit le temps de traitement de l’optimisation du réseau d’environ une heure à moins de 15 secondes
** Selon AT&T, cette technologie sera intégrée aux outils d’IA qui ont permis de réduire de 12 millions d’heures les temps d’indisponibilité subis par les clients en 2025
** Depuis le début de l'année, les actions de QBTS et d'AT&T ont respectivement reculé de 38 % et 2,9 %
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