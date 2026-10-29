D.R. Horton recule en raison d'une faible demande immobilière

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29 octobre - ** L'action du promoteur immobilier D.R. Horton

DHI.N recule de plus de 1% à 141,04 dollars après la publication des résultats du quatrième trimestre

** La société prévoit entre 79.000 et 84.000 ventes de logements pour l'exercice 2027, contre 84.202 pour l'exercice 2026

** Les commandes nettes du quatrième trimestre ont reculé de 7% par rapport à l’année précédente, à 18.619 logements; le taux d’annulation est passé de 20% à 23%

** Les conditions du marché immobilier se sont durcies au quatrième trimestre, la hausse des taux hypothécaires, les contraintes d’accessibilité financière et la prudence des consommateurs ayant pesé sur la demande de logements neufs, a déclaré le président exécutif David Auld

** Le bénéfice par action du quatrième trimestre s'établit à 2,67 dollars, contre 3,04 dollars un an plus tôt

** La société table sur un chiffre d’affaires compris entre 30 et 32 milliards de dollars pour l’exercice 27, contre une estimation moyenne des analystes de 31,88 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, à 9,37 milliards de dollars, dépasse les estimations de 8,99 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 0,72% depuis le début de l'année