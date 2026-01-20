 Aller au contenu principal
D.R. Horton en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 14:24

20 janvier - ** Les actions du constructeur de maisons D.R.Horton DHI.N en hausse de 2,9% à 160,5 $ avant le marché ** La société affiche un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le premier trimestre , grâce à ses offres incitatives pour les acheteurs et aux réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui ont stimulé les ventes de logements

** Bénéfice trimestriel de 2,03 $ par action, supérieur aux estimations de 1,93 $ par action - données compilées par LSEG

** Recettes de 6,89 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street de 6,60 milliards de dollars

** DHI a racheté 4,4 millions d'actions ordinaires pour 669,7 millions de dollars au cours du trimestre

** DHI a gagné 3 % en 2025

