D.R. Horton chute après avoir prévu une marge trimestrielle plus faible pour les ventes de logements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 janvier - ** Les actions du constructeur de maisons D.R.Horton DHI.N ont baissé de 1 % à 154,6 $ dans les échanges du matin

** La direction de D.R.Horton déclare que la marge brute des ventes de maisons sera plus faible au deuxième trimestre qu'au premier

** Les revenus consolidés devraient se situer entre 7,3 et 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre

**DHI affiche un revenu de 6,89 milliards de dollars au 1er trimestre, dépassant l'estimation de Wall Street de 6,60 milliards de dollars, car ses offres d'incitation pour les acheteurs et les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont stimulé les ventes de logements

** Bénéfice du 1er trimestre de 2,03 $ par action, contre des estimations de 1,93 $ par action - données compilées par LSEG

** DHI a racheté 4,4 millions d'actions ordinaires pour 669,7 millions de dollars au cours du trimestre

** DHI a gagné 3% en 2025