D'Ieteren dans le vert, sur des propos positifs d'ING

(Zonebourse.com) - D'Ieteren s'adjuge 1,9%, à 165,6 EUR, et surperforme ainsi le BEL 20 de Bruxelles, qui gagne 0,2%, aidé par des propos favorables d'ING, qui réitère sa recommandation "acheter" et relève son objectif de cours de 237 EUR à 263 EUR sur l'action de la société d'investissement.
Selon ING, les résultats récents, la demande de sortie des fonds de private equity du capital de Belron, filiale spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrages automobiles, et les commentaires de la direction plaident en faveur d'une revalorisation de D'Ieteren.
"La perspective d'une éventuelle introduction en Bourse de Belron pourrait également soutenir cette dynamique et contribuer à réduire la décote de 50%", ajoute la banque néerlandaise, qui anticipe également la présentation de nouveaux objectifs à long terme, allant au-delà de 2028.
En prolongeant son modèle DCF de Belron au-delà de 2030 et en relevant ses estimations à long terme, ING augmente sa valorisation de Belron de 32,5 MdsEUR à 36,5 MdsEUR. Les multiples de valorisation ainsi obtenus évoluent globalement en ligne avec ceux de ses comparables depuis l'opération réalisée en 2024.
"La direction de D'Ieteren a réaffirmé sa stratégie privilégiant des participations majoritaires dans des plateformes de croissance spécialisées dans les services aux entreprises, consciente de la nécessité de rassurer les investisseurs sur la valeur ajoutée de la holding après une éventuelle cotation de Belron", ajoute ING.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer