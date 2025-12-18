D'autres méga-opérations sont à venir, la recherche d'échelle alimentant une année presque record pour les fusions-acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La valeur des fusions et acquisitions mondiales dépasse les 4 800 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième valeur la plus élevée jamais enregistrée

*

Les transactions transfrontalières augmentent de 46 %, les marchés les plus ciblés étant les États-Unis et le Royaume-Uni

*

Cinq offres supérieures à 50 milliards de dollars ont été déposées depuis le début de l'année, dont plusieurs offres pour Warner Bros.

par Anousha Sakoui, Dawn Kopecki et Kane Wu

Les négociateurs ont obtenu ce qu'ils voulaient en 2025: une année presque record pour les fusions et acquisitions malgré un printemps turbulent qui a menacé les espoirs d'une reprise de l'activité au cours du second mandat du président américain Donald Trump. La course à l'échelle alimente un rallye de fin d'année dans les transactions qui, selon les banquiers et les avocats interrogés par Reuters, se poursuivra en 2026, les entreprises profitant d'un contrôle antitrust plus souple aux États-Unis et dans des marchés favorables. Selon les données de Dealogic, un nombre record de 70 transactions mondiales d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars chacune ont été conclues depuis le début de l'année, dont 22 au cours du quatrième trimestre.

Malgré un premier semestre difficile, Trump ayant déclenché une guerre commerciale mondiale, les transactions ont déjà dépassé les 4 800 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit une hausse de 41 % par rapport à 2024, même si le nombre de transactions a chuté de 6 % pour atteindre 38 395, selon les données de Dealogic en date du 16 décembre. Il s'agit de la deuxième année la plus importante jamais enregistrée, dépassée seulement en 2021, lorsque les taux proches de zéro et les mesures de relance du COVID ont permis aux fusions et acquisitions d'atteindre plus de 6 000 milliards de dollars.

"Aujourd'hui, les fusions-acquisitions concernent les méga-opérations, la course à l'échelle", a déclaré Anu Aiyengar, responsable mondiale du conseil et des fusions-acquisitions chez JPMorgan JPM.N . "Les grandes capitalisations ont clairement surpassé les petites capitalisations. C'est également ce que l'on constate sur le marché des fusions et acquisitions."

Quatre transactions ont dépassé les 50 milliards de dollars depuis le début de l'année - cinq si l'on compte les deux offres de Netflix NFLX.O pour Warner Bros. Discovery WBD.O pour 82 milliards de dollars et l'offre hostile de Paramount Skydance

PSKY.O pour 108 milliards de dollars.

PLUS ACTIF QUE JAMAIS

La valeur des transactions du quatrième trimestre est d'ores et déjà la plus élevée jamais enregistrée sur le continent américain, et d'autres sont à venir. Plusieurs transactions de plus de 8 milliards de dollars pourraient être annoncées avant la fin de l'année, et elles pourraient encore s'amplifier à partir de maintenant, a déclaré Drago Rajkovic, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez Citi.

Des transactions de 50 à 70 milliards de dollars sont déjà "dans le système" pour 2026, et une transaction de 100 milliards de dollars dans le secteur technologique n'est pas "hors de question", a déclaré M. Rajkovic.

L'année prochaine pourrait même rivaliser avec 2021. "Il semble que nous soyons en train de pivoter vers une forte série de fusions-acquisitions sur plusieurs années. Il y a de nombreuses raisons de penser que ce cycle culmine au-delà de tous les cycles précédents", a déclaré Eamon Brabazon, co-responsable des fusions et acquisitions mondiales chez Bank of America.

Les négociateurs affirment que la diminution de l'incertitude concernant le contexte macroéconomique mondial ainsi qu'un cadre réglementaire plus permissif aux États-Unis favorisent les transactions.

"Étant donné que l'administration (Trump) est beaucoup plus ouverte aux combinaisons importantes, de nombreux conseils d'administration et cadres supérieurs reconnaissent qu'il s'agit d'une occasion de réaliser des transactions transformatrices et d'autres transactions importantes sur le plan stratégique", a déclaré Frank Aquila, associé chez Sullivan & Cromwell. Akeel Sachak, responsable mondial de la consommation chez Rothschild & Co, a déclaré que son cabinet n'avait jamais été aussi occupé.

"Les entreprises ne manquent pas de réfléchir de manière beaucoup plus fondamentale à la composition de leurs portefeuilles et à la meilleure manière de se positionner sur le marché public", a déclaré Sachak.

Les entreprises sont prêtes à payer davantage, ce qui augmente la taille des transactions.

"Les valorisations ont été revues à la hausse et nous avons constaté que les clients sont plus agressifs en termes de multiples qu'ils sont prêts à payer, mais n'oubliez pas que la devise de l'acheteur est également un multiple plus élevé", a déclaré Mark McMaster, responsable mondial des fusions et acquisitions chez Lazard LAZ.N ." Deux des dix plus grandes transactions mondiales de cette année étaient directement liées à l'IA, avec OpenAI qui a levé 40 milliards de dollars auprès d'investisseurs dirigés par SoftBank et le rachat pour 40 milliards de dollars de l'entreprise américaine Aligned Data Centers.

"Dans le secteur de la technologie, il y a beaucoup d'activités qui se profilent pour se positionner le mieux possible, pour réagir aux changements que l'IA apportera aux entreprises", a déclaré John Collins, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez Morgan Stanley MS.N ."

Et en dehors du secteur technologique, "dans la plupart des industries, on pense que l'IA va changer la façon dont beaucoup d'affaires sont faites. On estime qu'il est utile de disposer d'une échelle pour investir dans ces changements", a ajouté M. Collins.

LES TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES AUGMENTENT

Une autre tendance que l'on s'attend à voir se poursuivre est la montée en flèche des transactions transfrontalières. Les transactions entre continents ont également atteint leur plus haut niveau depuis 2021, la valeur totale des transactions transfrontalières augmentant de 46 % pour atteindre 1,24 trillion de dollars.

Les entreprises des États-Unis et du Royaume-Uni ont été les plus ciblées, tandis que les entreprises des États-Unis, de la France et du Japon ont été les plus désireuses de réaliser des acquisitions transfrontalières. "Il y a toujours un décalage dans les évaluations entre les États-Unis et le reste du monde, et les entreprises américaines recherchent activement des opportunités transfrontalières", a déclaré Gaurav Gooptu, directeur général du groupe Consumer & Retail Investment Banking chez BNP Paribas.

"Selon Andrew Woeber, responsable mondial des fusions et acquisitions chez Barclays BARC.L , il y aura "davantage d'investissements aux États-Unis de la part des grandes entreprises multinationales, en particulier d'Europe et du Japon, car elles cherchent à délocaliser leurs activités américaines et à être compétitives sur le marché mondial le plus important et à la croissance la plus rapide"." Si les États-Unis ont été le pays le plus visé par les opérations de fusion et d'acquisition depuis le début de l'année, la Chine est arrivée en deuxième position. Le Japon a connu la plus forte augmentation de la valeur des opérations de fusion et d'acquisitionpar rapport à l' année dernière, grâce à des opérations concernant OpenAI et Toyota Industries.

Ed Wittig, co-responsable des fusions et acquisitions en Asie-Pacifique chez Goldman Sachs GS.N , a déclaré que bon nombre des plus gros clients de l'entreprise se tournaient à nouveau vers l'étranger. "Nous voyons de plus en plus d'entreprises chinoises explorer des opportunités d'investissement dans différentes régions, en particulier en Asie et en Europe."

Bien entendu, certains négociateurs restent prudents, et un conseiller principal a déclaré que l'intérêt pour les transactions au Royaume-Uni, le troisième pays le plus ciblé au monde cette année, pourrait se calmer dans un contexte politique incertain.

Les cessions d'entreprises ont constitué l'une des grandes tendances de l'année. Nestor Paz-Galindo, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez UBS, estime que cette année, les cessions et les scissions d'entreprises ont augmenté de 30 % en termes de volume et que "cette tendance se poursuivra l'année prochaine". Cela inclut l'une des plus grandes transactions de l'année - la scission par le cimentier suisse Holcim de son activité nord-américaine, Amrize, évaluée à 30 milliards de dollars lors de son lancement. Le capital-investissement est également de retour dans les transactions. Les rachats d'entreprises dans le monde ont atteint 1,1 billion de dollars, soit une augmentation de 51 % par rapport à l'année dernière, selon les données de Dealogic jusqu'au 15 décembre.

"Il y a un certain consensus entre les acheteurs et les vendeurs sur l'environnement, et cela tend à conduire à des transactions", a déclaré Stuart Gent, co-responsable du capital-investissement en Europe chez Bain Capital. "Les entreprises sont plus disposées à effectuer des transactions."