D'autres associés d'un cabinet californien spécialisé dans la défense des plaignants font l'objet de sanctions disciplinaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Le Barreau de Californie a engagé jeudi des poursuites disciplinaires contre trois avocats du cabinet Downtown LA Law Group, dont deux de ses fondateurs, élargissant ainsi son enquête sur un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des plaignants qui fait déjà l'objet d'enquêtes menées par d'autres agences gouvernementales ainsi que d'un procès pour racket intenté par Uber.

Le Bureau du conseiller juridique en chef de l'Ordre des avocats de Californie (OCTC) a déclaré jeudi avoir engagé des poursuites disciplinaires contre deux des fondateurs de DTLA, Daniel Azizi et Farid Yaghoubtil, pour avoir exercé le droit dans des États où ils ne disposaient pas de licence. Un autre avocat de DTLA, Igor Fradkin, a également été accusé d'avoir exercé le droit au Texas et dans le Maryland sans l'autorisation du tribunal et sans avocat local. Le conseiller juridique en chef du Barreau de l'État avait déjà porté des accusations similaires contre le troisième fondateur de DTLA, Salar Hendizadeh, en mars. L'OCTC a déclaré jeudi qu'il prévoyait de traiter les quatre affaires disciplinaires simultanément.

« Lorsque des avocats étendent leur pratique à des juridictions où ils ne sont pas habilités à exercer ou permettent à leur personnel d'effectuer des travaux juridiques non autorisés dans ces juridictions, ils mettent leurs clients en danger », a déclaré le conseiller juridique en chef George Cardona dans un communiqué.

Un porte-parole de DTLA a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes impatients de présenter les faits. » Le porte-parole a précisé que les avocats du cabinet avaient travaillé sur des affaires impliquant des « questions multijuridictionnelles » et que « des relations de co-conseil avaient été établies afin de garantir une représentation de la plus haute qualité possible ». En avril, M. Hendizadeh a demandé à la Cour du Barreau de Californie, qui supervise les plaintes disciplinaires déposées par le Barreau de l'État, de rejeter les accusations portées contre lui , arguant que le Barreau de l'État n'avait pas suffisamment étayé les allégations de faute professionnelle.

La Cour suprême de Californie a le dernier mot sur toutes les questions disciplinaires concernant les avocats. DTLA fait par ailleurs l'objet d'une enquête distincte pour avoir déposé des demandes d'indemnisation prétendument fausses dans le cadre d'un accord à l'amiable de 4 milliards de dollars conclu l'année dernière par le comté de Los Angeles afin de régler plus de 6 800 plaintes pour abus sexuels remontant à 1959.

Le Los Angeles Times a rapporté que DTLA représentait neuf personnes qui affirmaient avoir été payées pour déposer des plaintes dans le cadre de l'accord sur les abus sexuels, et que certaines de ces plaintes étaient fausses. DTLA a nié toute malversation au LA Times. En novembre 2025, le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, a déclaré que son bureau enquêtait sur toute fausse plainte soumise dans le cadre de l'accord. Le Barreau de l'État a également ouvert sa propre enquête sur l'accord, selon un document déposé en janvier auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles .Un mois plus tard, le bureau du conseiller juridique du comté de Los Angeles a déclaré qu'il enquêtait sur DTLA et d'autres entités pour fraude présumée liée à l'accord.

Un porte-parole de DTLA a déclaré que, bien que le cabinet ne puisse pas commenter les procédures judiciaires en cours, « nous sommes convaincus que les faits, lorsqu’ils pourront être révélés, montreront que les informations publiées par le LA Times étaient erronées – c’est le moins qu’on puisse dire. Downtown LA Law Group continue de fournir un service de la plus haute qualité à ses clients ». Par ailleurs, Uber a engagé une action en justice au niveau fédéral contre DTLA et d’autres parties , alléguant que les avocats se sont entendus avec des prestataires de soins médicaux pour créer et soumettre des factures médicales artificiellement gonflées. Le porte-parole du cabinet a déclaré que les allégations d’Uber étaient sans fondement et constituaient « une tentative de détourner l’attention des poursuites pour agression sexuelle intentées par des femmes à travers le pays ».