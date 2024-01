D'anciens chercheurs de Google lèvent 30 millions de dollars pour un laboratoire d'IA basé à Tokyo

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Anna Tong

Sakana AI, une startup d'intelligence artificielle basée à Tokyo et fondée par deux anciens chercheurs éminents de Google GOOGL.O , a déclaré mardi qu'elle avait levé 30 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage mené par Lux Capital, avec la participation de Khosla Ventures.

Sakana AI cherche à faire de Tokyo une plaque tournante de l'IA, à l'instar de ce qu'OpenAI a fait pour San Francisco et DeepMind pour Londres, a déclaré Grace Isford, partenaire de Lux Capital.

L'entreprise, qui n'a pas encore de produits sur le marché, cherche à apporter des améliorations fondamentales aux systèmes d'IA actuels en faisant en sorte qu'un grand nombre de modèles plus petits communiquent et travaillent ensemble plutôt que de créer un modèle monolithique géant, a-t-elle déclaré à Reuters l'année dernière.

It travaillera également au développement de modèles d'IA mieux adaptés au marché asiatique, car les langues asiatiques à base de caractères fonctionnent très différemment des langues occidentales, a déclaré Brandon Reeves, partenaire de Lux Capital.

"Les langues asiatiques sont très peu explorées car la plupart des grands modèles linguistiques sont développés pour les langues occidentales", a-t-il déclaré.

Les fondateurs de l'entreprise sont David Ha et Llion Jones, deux anciens chercheurs de Google.

Jones est le cinquième auteur du document de recherche de Google de 2017 "Attention Is All You Need", qui a introduit l'architecture d'apprentissage profond "transformateur" qui est devenue la base du chatbot viral ChatGPT et de la course actuelle au développement de produits alimentés par l'IA générative.

M. Ha était auparavant directeur de la recherche chez Stability AI et chercheur chez Google Brain.

Tous les auteurs de l'article "Attention Is All You Need" ont quitté Google. Leurs nouvelles entreprises ont attiré des millions de dollars de financement de la part d'investisseurs en capital-risque, notamment Noam Shazeer, qui dirige la startup Character.AI, spécialisée dans les chatbots, et Aidan Gomez, qui a fondé la startup Cohere, spécialisée dans les grands modèles de langage.

Lux Capital est une société de capital-risque spécialisée dans les technologies profondes, qui investit dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'IA et la biologie.