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D.A.T.E. réalise sa première acquisition avec SOFILEMA-NMGP
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 18:11

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Le spécialiste des solutions thermiques pour technologies critiques renforce ainsi ses capacités industrielles et son exposition au secteur aéronautique.

D.A.T.E. annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de SOFILEMA-NMGP, société française spécialisée dans l'ingénierie et la mécanique de précision, effective au 1er octobre 2026. L'opération apporte un chiffre d'affaires additionnel d'environ 2 MEUR en année pleine, avec une rentabilité conforme aux standards du groupe et un endettement financier limité.

SOFILEMA, qui compte 12 collaborateurs, détient 100% de NMGP, spécialisée notamment dans l'usinage de précision, l'outillage, l'électroérosion et le contrôle tridimensionnel. L'ensemble compte parmi ses principaux clients quatre divisions de Safran ainsi qu'Air France Industries, renforçant l'exposition de D.A.T.E. à l'aéronautique civile et militaire.

Cette acquisition doit permettre au groupe d'internaliser certaines activités actuellement sous-traitées et d'étendre ses compétences de la conception à la fabrication et au contrôle.

Intégralement financée sur fonds propres, l'opération constitue la première concrétisation de la stratégie de croissance externe présentée lors de l'introduction en Bourse de D.A.T.E.

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