D.A.T.E : D.A.T.E. finalise sa première acquisition et renforce son intégration industrielle

L'acquisition de SOFILEMA-NMGP complète les savoir-faire de D.A.T.E. en ingénierie et en mécanique de précision

Un chiffre d'affaires additionnel d'environ 2 M€ sur une base annuelle, avec une rentabilité conforme aux standards de D.A.T.E.

Une première concrétisation de la stratégie de croissance externe annoncée lors de l'introduction en Bourse, au service du changement d'échelle du Groupe

D.A.T.E. (Code ISIN : FR0014018PW8 – Mnémonique : ALDAT), acteur de référence de l'innovation thermique au service des technologies critiques, annonce la finalisation de l'acquisition de 100 % du capital de SOFILEMA - NMGP, société française d'ingénierie mécanique spécialisée dans les instruments de mesure pour l'aéronautique civile et militaire. Effective à compter du 1 er octobre 2026, cette opération, rendue possible par les fonds levés lors de l'introduction en Bourse, constitue une première concrétisation de la stratégie de croissance externe ciblée de D.A.T.E.. Elle lui permet de compléter ses compétences en ingénierie et en fabrication de précision, de renforcer la maîtrise de sa chaîne de valeur et d'élargir ses perspectives de développement.

UNE INTÉGRATION INDUSTRIELLE RENFORCÉE, DE L'INGÉNIERIE À LA FABRICATION

SOFILEMA exerce des activités d'ingénierie en mécanique de précision, en France et à l'étranger. Basée à Argenteuil, en région parisienne, la société s'appuie sur une équipe de 12 collaborateurs et détient 100 % du capital de NMGP, spécialisée dans la fabrication et la transformation mécanique de pièces de précision, la mécanique générale, l'opto-mécanique et l'optique.

NMGP dispose d'un outil de production complémentaire aux activités d'ingénierie de SOFILEMA. Ses compétences couvrent notamment l'usinage de précision, la réalisation d'outillages, l'électroérosion et le contrôle tridimensionnel. Présente dans l'aéronautique civile et militaire, SOFILEMA et sa filiale NMGP permettent à D.A.T.E. d'élargir son exposition à ce secteur et de compléter son portefeuille de compétences industrielles.

SOFILEMA-NMGP compte parmi ses principaux clients quatre divisions de Safran - Transmission Systems, Aircraft Engines, Landing Systems et Electronics & Defense - ainsi qu'Air France Industries.

Fort de ces expertises complémentaires, le rapprochement avec SOFILEMA-NMGP élargit le périmètre de compétences mobilisables par D.A.T.E., depuis les études et la conception jusqu'à la fabrication et au contrôle des pièces et outillages. Il s'inscrit dans une logique d'intégration verticale, en permettant à D.A.T.E. d'internaliser certaines activités aujourd'hui sous-traitées et de renforcer la maîtrise des différentes étapes de réalisation de ses projets.

UNE PREMIÈRE ACQUISITION AU SERVICE DU CHANGEMENT D'ÉCHELLE DE D.A.T.E.

Présentée lors de son introduction en Bourse, la stratégie de croissance externe ciblée de D.A.T.E. vise à compléter ses savoir-faire, enrichir son offre et renforcer ses capacités industrielles, en cohérence avec ses ambitions de développement.

L'acquisition de SOFILEMA-NMGP s'inscrit pleinement dans cette feuille de route. Elle apporte un chiffre d'affaires additionnel d'environ 2 M€ sur une base annuelle, avec une rentabilité conforme aux standards de D.A.T.E.. SOFILEMA-NMGP présente par ailleurs un niveau d'endettement financier limité.

Au-delà de cette contribution, les complémentarités commerciales et industrielles entre les deux sociétés constituent des leviers de développement, notamment grâce aux opportunités de ventes croisées entre leurs portefeuilles clients, à l'élargissement des débouchés de leurs savoir-faire respectifs et au renforcement de leur capacité à répondre aux besoins de leurs clients.

L'acquisition est intégralement financée sur les fonds propres de D.A.T.E.

Philippe BOTTU, Président-directeur général, déclare : « Cette acquisition constitue une première concrétisation de la stratégie de croissance externe que nous avons présentée lors de notre introduction en Bourse. En rapprochant nos expertises en ingénierie et en mécanique de précision, nous renforçons notre intégration industrielle et notre capacité à maîtriser les différentes étapes de réalisation de nos projets, de la conception à la fabrication.

Nous sommes également heureux d'accueillir les équipes de SOFILEMA-NMGP et de pouvoir nous appuyer sur leur savoir-faire et leur expérience pour accompagner notre développement. Cette opération ouvre des perspectives commerciales et industrielles complémentaires. Elle illustre notre volonté de mettre en œuvre une croissance externe ciblée, au service de notre changement d'échelle et de notre ambition de faire de D.A.T.E. un acteur international de référence des solutions thermiques pour les environnements extrêmes. »

À PROPOS DE D.A.T.E.

D.A.T.E. est un acteur industriel français spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions thermiques de haute performance pour environnements extrêmes.

Présente sur deux marchés distincts - la Défense et les Deep Tech -, la Société s'appuie sur une maîtrise intégrée de l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'ingénierie à la production, afin de répondre aux exigences les plus élevées des applications critiques.

D.A.T.E. développe des solutions sur mesure destinées à des environnements contraints, caractérisés par des températures extrêmes, de fortes exigences de compacité et des niveaux élevés de performance et de fiabilité.

Cette expertise reconnue en gestion thermique pour environnements extrêmes a permis à la Société de bâtir un réseau multisectoriel de clients et de partenaires de premier plan. Ses solutions, produites en petites comme en grandes séries, adressent aujourd'hui des applications critiques dans la Défense (avions de combat, radars, frégates, sous-marins…) et les Deep Tech (accélérateurs de particules, informatique quantique, spatial, data centers).

D.A.T.E. est labellisée Entreprise innovante par Bpifrance.

D.A.T.E. est côté sur le marché Euronext Growth® à Paris (Code ISIN : FR0014018PW8 – Mnémonique : ALDAT).

www.date-bourse.com

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