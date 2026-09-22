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D.A.T.E. boucle son offre d'introduction en Bourse avec une demande de 20,1 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 18:12
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Au terme de la période de souscription qui s'achevait aujourd'hui, le spécialiste des solutions thermiques pour environnements extrêmes est parvenu à lever 12,6 MEUR afin d'accélérer son développement dans la Défense et les technologies de pointe. La demande globale a atteint 20,1 millions d'euros, soit 1,8 fois le montant de l'offre initiale. Le titre fera ses premiers pas sur Euronext Growth ce vendredi.

Le groupe a levé 12,6 MEUR, dont 11,6 MEUR au titre de l'augmentation de capital et 1 MEUR provenant de la cession d'actions existantes, après exercice intégral de la clause d'extension. Elle pourrait être portée à environ 14,5 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le produit net de l'augmentation de capital, estimé à 10,6 MEUR, sera consacré à hauteur de 30% au développement d'un nouveau site industriel et au renforcement des capacités de production, 40% à l'enrichissement de l'offre et 30% à l'expansion internationale.

La société affiche désormais une capitalisation boursière d'environ 43,6 MEUR, sur la base d'un prix d'introduction de 19,36 euros par action. Le début des négociations est prévu le 25 septembre.

D.A.T.E. vise à horizon 2030 un chiffre d'affaires supérieur à 35 MEUR et une marge d'EBITDA supérieure à 30%, avec un portefeuille commercial de plus de 80 MEUR sur la période 2026-2030.

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