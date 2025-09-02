D.A. Davidson relève l'objectif de prix de MP Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Le courtier D.A. Davidson relève l'objectif de cours sur le mineur de terres rares MP Materials

MP.N de 32 à 82 dollars, et maintient la note "achat"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~15% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le nouvel objectif de prix reflète le récent accord de MP avec le ministère de la Défense ainsi que l'accord d'approvisionnement avec Apple

AAPL.O .

** D.A. Davidson indique que l'accord sur le prix plancher avec le ministère de la Défense protège MP de la volatilité à la baisse du prix du néodyme et du praséodyme, tout en maintenant une hausse si le produit s'apprécie au-delà du prix plancher

** MP continuera à travailler sur le développement de multiples flux de valeur, y compris le programme en amont précédemment divulgué, l'accélération de la phase II de raffinage de l'oxyde et la ligne existante à Fort Worth

** 9 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 4 à "conserver"; leur prévision médiane est de 78 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de ~356% depuis le début de l'année