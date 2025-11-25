D.A. Davidson abaisse l'objectif de cours d'Oracle en raison d'un examen minutieux du développement de l'IA et de la charge de la dette

25 novembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N en baisse de 1,3 % à 197,74 $ dans les échanges de pré-marché

** D.A. Davidson abaisse l'objectif de cours d'ORCL de 300$ à 200$, en disant que l'augmentation des obligations de performance restantes de l'entreprise est entièrement due à OpenAI

** La société de courtage considère que le défaut de paiement de la dette d'ORCL est peu probable, mais dit que l'augmentation des coûts d'assurance indique que le marché estime que la société a trop emprunté pour un client dont la demande ne se matérialisera peut-être pas

** La société pourrait avoir besoin de réduire sa construction, d'amortir certains contrats de terrain et d'électricité et de réduire sa dette - courtage

** 32 des 45 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; la prévision médiane est de 360 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 20,12 % depuis le début de l'année