CytomX chute après la fixation du prix de son offre secondaire de 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de CytomX Therapeutics CTMX.O ont baissé de 3,7 % avant la cloche à 5,25 $ après la fixation du prix de son offre secondaire de 250 millions de dollars ** La société basée à South San Francisco, Californie, a annoncé tard mardi ~47,2 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter ~1,2 million d'actions, à 5,30 $ ** Le prix de l'offre représente une décote de 2,8 % par rapport à la dernière clôture. Les actions de CMTX ont reculé de plus de 19 % le mardi après que la société a commencé l'offre à la suite de données prometteuses sur un médicament contre le cancer colorectal ** L'action a bondi de 44% le lundi après que la société a déclaré que le médicament, varsetatug masetecan (Varseta-M), continuait à réduire les tumeurs chez les patients qui avaient déjà essayé plusieurs traitements, dans un essai de stade précoce

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour poursuivre le développement de Varseta-M et d'autres programmes en cours, le reste étant destiné à d'autres fins

** Jefferies, Piper Sandler, Cantor et Barclays sont les teneurs de livre associés

** Mardi, le titre affichait une hausse d'environ 28 % depuis le début de l'année

** Les 9 sociétés de courtage qui couvrent le titre sont toutes haussières et le PT médian est de 10,50 $, selon les données de LSEG