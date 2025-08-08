Cytokinetics progresse dans l'attente de l'approbation par les États-Unis d'un médicament pour le cœur

8 août - ** Les actions du développeur de médicaments Cytokinetics CYTK.O augmentent d'environ 3 % à 36,24 $ avant la mise sur le marché

** La société a déclaré des revenus de 66,8 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 0,2 million de dollars il y a un an, grâce à un paiement de 52,4 millions de dollars lié à l'accord de licence de la société pour un médicament expérimental contre les maladies cardiaques, l'aficamten, au Japon, avec la société allemande Bayer BAYGn.DE .

** La société déclare qu'elle est en bonne voie pour rencontrer la FDA américaine en septembre avant l'approbation potentielle par les États-Unis de l'aficamten pour traiter la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (oCHM)

** Selon les analystes de H.C.Wainwright, le lancement de l'aficamten au début de 2026, après l'approbation potentielle de la FDA d'ici le 26 décembre, suscite une "excitation et une anticipation vraiment palpables"

** L'oCHM est une maladie qui rend les muscles cardiaques rigides et peut provoquer un arrêt cardiaque

** Au 30 juin, la société disposait d'environ 1,0 milliard de dollars en liquidités, équivalents de liquidités et investissements, selon CYTK

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 25 % depuis le début de l'année