Cytokinetics progresse après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 650 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre -

** Les actions de Cytokinetics CYTK.O ont augmenté de 1,1 % avant la cloche à 50,31 $ après que l'entreprise de biotechnologie ait levé plus de capitaux que prévu pour refinancer principalement sa dette

** CYTK, basée à South San Francisco, en Californie, a annoncé mardi la fixation du prix () de l'offre privée de 650 millions de dollars à 1,75 % d'obligations convertibles à 6 ans

** La taille de l'opération a été augmentée de 550 millions de dollars et le prix de conversion initial de 68,42 dollars représente une prime de 37,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 49,76 dollars

** La société a l'intention d'utiliser 402,5 millions de dollars du produit net de l'offre et d'émettre ~2,2 millions d'actions en exchange d'environ 399,5 millions de dollars de capital de ses obligations à 3,5 % en circulation à échéance 2027 dans le cadre de transactions négociées

** Le reste sera utilisé pour soutenir le lancement commercial potentiel de son médicament contre les maladies cardiaques, aficamten, et pour étendre le programme de développement du médicament, entre autres utilisations ** Le 2 septembre, les actions de CYTK ont grimpé d'environ 40 % pour clôturer à 49,62 $ après que la société ait déclaré que l'aficamten surpassait le traitement de référence , le métoprolol, dans le cadre d'une étude de phase avancée

** La société a une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars, sur la base d'environ 119,7 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de ~6% depuis le début de l'année

** 16 analystes sur 20 considèrent CYTK comme un "achat fort" ou un "achat" et 4 comme un "maintien"; le PT médian est de 74 $, selon les données de LSEG

