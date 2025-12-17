Cytokinetics progresse après avoir obtenu l'approbation de la Chine pour un médicament contre les maladies cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de Cytokinetics CYTK.O augmentent de 3,1 % à 63,95 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments annonce que Myqorzo, son traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive, a été approuvé par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA)

** La société déclare que cela déclenche un paiement d'étape de 7,5 millions de dollars de la part de Sanofi SASY.PA , qui a les droits exclusifs de développer et de commercialiser le médicament pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et non obstructive en Chine élargie

** CYTK reste éligible pour recevoir jusqu'à 142,5 millions de dollars en paiements d'étapes de développement et de commercialisation de la part de Sanofi, ainsi que des redevances sur les ventes futures

** La FDA a fixé au 26 décembre la date d'action pour une décision sur le médicament, tandis qu'une décision de la Commission européenne est attendue au premier trimestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 31,9 % depuis le début de l'année