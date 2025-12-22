 Aller au contenu principal
Cytokinetics augmente après l'approbation par la FDA d'un médicament contre une maladie cardiaque rare
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 13:08

22 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Cytokinetics CYTK.O augmentent de 2 % à 63,93 $ avant le marché

** La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé vendredi le médicament oral de Cytokinetics pour traiter une maladie cardiaque rare appelée cardiomyopathie hypertrophique obstructive

** Le médicament très surveillé, commercialisé sous le nom de Myqorzo, sera en concurrence avec le Camzyos de Bristol Myers

BMY.N

** Nous pensons que le Camzyos de BMY conservera son avantage en termes de parts de marché par rapport au Myqorzo de CYTK dans l'oHCM", a déclaré Seamus Fernandez, analyste chez Guggenheim Partners

** À la dernière clôture, l'action CYTK était en hausse de 33,3 % depuis le début de l'année

