 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 134,50
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cytofast Auto : naissance du premier processeur cytologique monocouche universel entièrement automatique
information fournie par Boursorama CP 04/12/2025 à 17:45

Paris, le 4 décembre 2025 – 17h45 CET – Hospitex, filiale italienne détenue à 100% d’Aliko Scientific (Ikonisys SA, Euronext Growth Paris : ALIKO) et leader dans la production de dispositifs médicaux de cytologie annonce le lancement du développement de Cytofast Auto, le premier processeur LBC (cytologie en phase liquide) entièrement automatisé et universel, projet ouvrant une nouvelle ère non seulement pour Hospitex, mais aussi pour l'ensemble du secteur mondial de la cytologie.

Francesco Trisolini, PDG de Hospitex International, déclare : « Cytofast Auto permet à Hospitex d'accéder non seulement au marché des frottis cervicaux, mais aussi à l'ensemble du domaine de la cytologie clinique, élargissant ainsi de manière exponentielle le marché potentiel. Cytofast Auto est donc bien plus qu'un nouvel outil de diagnostic : c'est le fondement d'une nouvelle génération de laboratoires de cytologie véritablement automatisés. Avec ce projet, Hospitex ne vise pas simplement à introduire un produit innovant, mais à redéfinir le paradigme opérationnel de la cytologie moderne, en guidant la transition mondiale vers des flux de travail plus efficaces, standardisés et accessibles. »

Valeurs associées

IKONISYS
1,470 EUR Euronext Paris -2,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)
    Fed : le FOMC est profondément divisé, une baisse reste probable
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 04.12.2025 17:51 

    Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre 2025 Cette réunion s'annonce serrée au sein d'un FOMC profondément divisé. Dans l'ensemble, nous prévoyons une baisse de 25 points de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 04.12.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse jeudi, profitant des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des espoirs de résolution prochaine du conflit ukrainien. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, Francfort ... Lire la suite

  • Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 17:24 

    Remontée cette saison en Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM, rebaptisée "Les Marseillaises" et désormais entraînée par l'ancienne sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, recevra vendredi le PSG.

  • ( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )
    Eric Vial, nouveau président de la Fédération nationale du Crédit Agricole
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.12.2025 17:20 

    Eric Vial a été élu président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, l'instance "politique" du groupe qui réunit les différentes caisses régionales, a annoncé jeudi la banque. Le poste était jusque-là occupé par Dominique Lefebvre, également président sortant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank