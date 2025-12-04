Cytofast Auto : naissance du premier processeur cytologique monocouche universel entièrement automatique

Paris, le 4 décembre 2025 – 17h45 CET – Hospitex, filiale italienne détenue à 100% d’Aliko Scientific (Ikonisys SA, Euronext Growth Paris : ALIKO) et leader dans la production de dispositifs médicaux de cytologie annonce le lancement du développement de Cytofast Auto, le premier processeur LBC (cytologie en phase liquide) entièrement automatisé et universel, projet ouvrant une nouvelle ère non seulement pour Hospitex, mais aussi pour l'ensemble du secteur mondial de la cytologie.



Francesco Trisolini, PDG de Hospitex International, déclare : « Cytofast Auto permet à Hospitex d'accéder non seulement au marché des frottis cervicaux, mais aussi à l'ensemble du domaine de la cytologie clinique, élargissant ainsi de manière exponentielle le marché potentiel. Cytofast Auto est donc bien plus qu'un nouvel outil de diagnostic : c'est le fondement d'une nouvelle génération de laboratoires de cytologie véritablement automatisés. Avec ce projet, Hospitex ne vise pas simplement à introduire un produit innovant, mais à redéfinir le paradigme opérationnel de la cytologie moderne, en guidant la transition mondiale vers des flux de travail plus efficaces, standardisés et accessibles. »