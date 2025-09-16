Cyllene et LightOn s’associent pour accélérer l’adoption de l’IA souveraine et responsable au sein des entreprises françaises
Paris, le 16 septembre 2025 - Cyllene, acteur français de référence dans l’hébergement souverain et les services managés, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec LightOn, pionnier français des solutions d’intelligence artificielle générative de confiance.
Cette alliance vise à offrir aux ETI, grandes entreprises et institutions publiques un accès sécurisé, souverain et éthique aux technologies d’IA de pointe. En intégrant les solutions d’IA générative de LightOn à ses environnements cloud souverains, Cyllene confirme son engagement à fournir des infrastructures de confiance, alliant innovation, performance et protection des données.
