Cygnet Energy acquiert Kiwetinohk pour un milliard de dollars

La société privée Cygnet Energy va acquérir Kiwetinohk Energy KEC.TO dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,4 milliard de dollars canadiens (998,29 millions de dollars), y compris la dette, ont déclaré les sociétés mardi, créant ainsi un opérateur de Montney et de Duvernay plus important.

Montney et Duvernay, en Alberta, comptent parmi les zones de gaz et de pétrole de schiste les plus prolifiques du Canada et sont à l'origine d'une grande partie de la croissance récente de la production et des investissements dans l'ouest du pays.

Au début de l'année, Cenovus Energy CVE.TO et Strathcona Resources SCR.TO se sont lancées dans une bataille pour le rachat de MEG Energy MEG.TO , car les sociétés convoitaient son actif, le projet de sables bitumineux de Christina Lake, qui est également situé près de l'Alberta.

Cygnet paiera 24,75 dollars canadiens par action, ce qui représente une prime de 10,4 % par rapport au dernier cours de clôture de Kiwetinohk, selon les calculs de Reuters.

L'opération combine des actifs complémentaires dans les régions de Simonette et de Placid en Alberta, donnant à la société fusionnée plus de 44 000 barils d'équivalent pétrole par jour de production pondérée par les liquides.

L'acquisition fera de Cygnet un opérateur de premier plan pour les actifs de Duvernay et de Montney, a déclaré la société.

Le financement de l'acquisition sera assuré par les fonds d'investissement de l'actionnaire actuel de Cygnet, NGP Energy Capital Management, et par la société d'investissement mondiale Carlyle CG.O , qui deviendra un nouveau partenaire d'investissement de Cygnet.

L'opération devrait être conclue fin décembre, ont indiqué les deux sociétés.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)