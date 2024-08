Cybersécurité : SLB et Palo Alto Networks étendent leur collaboration

(AOF) - La société de services pétroliers SLB et le spécialiste mondial de la cybersécurité Palo Alto Networks étendent leur collaboration pour renforcer la cybersécurité dans le secteur de l'énergie. Les deux sociétés combineront les technologies cloud et de pointe de SLB et leur expertise dans le secteur de l'énergie avec les solutions de cybersécurité intersectorielles basées sur des plateformes de Palo Alto Networks. Via ce partenariat étendu, SLB restera à l'avant-garde avec sa propre infrastructure de sécurité.

Les deux entités veulent aussi contribuer à élaborer de futures solutions améliorées pour faire face à l'évolution des cybermenaces à mesure que l'adoption par le secteur des solutions numériques et de l'intelligence artificielle s'accélère.

SLB intégrera les plateformes de cybersécurité de Palo Alto Networks, comme Prisma SASE et Cortex XSIAM, dans ses systèmes pour améliorer la sécurité sur ses réseaux, ses plateformes cloud et edge.