CYBERGUN : NOUVEAU CONTRAT DANS LES SYSTÈMES D'ENTRAINEMENT DES FORCES

5 janvier 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un contrat de sous-traitance avec RUAG Défense France (RDF), filiale française de RUAG Simulation & Training.

Ayant remporté un appel d'offres pour livrer une quinzaine de simulateurs indoor d'entrainement au tir aux armes légères lancé par un pays européen membre de l'OTAN, RDF a en effet souhaité confier la réalisation des répliques d'armes pour ces simulateurs à CYBERGUN. Par cette marque de confiance, RDF reconnait la fiabilité et la grande compétence de la société ARKANIA, filiale et bureau d'étude de CYBERGUN créée en janvier dernier avec le Groupe français VALANTUR pour accélérer la montée en puissance de son pôle défense et sécurité.

Ce contrat de sous-traitance, d'un montant aux alentours de 2 MEUR, porte sur la fabrication et la livraison d'environ 350 répliques d'armes légères et de mitrailleuses et de près de 400 accessoires associés. Ces répliques, haut de gamme, laser et totalement instrumentées, permettront de reproduire parfaitement à l'identique le service de l'arme réelle, garantissant un entraînement réaliste et de grande qualité tout en réduisant considérablement les coûts de l'entrainement.

Ce contrat, porté par SPARTAN Military & Law Enforcement, département défense et sécurité de CYBERGUN, sera réalisé en deux ans par ARKANIA dans sa nouvelle usine près de Blois.

Ce nouveau succès confirme le bien-fondé de la stratégie de positionnement de SPARTAN Military & Law Enforcement sur le marché de l'entrainement des forces. Il valide aussi parfaitement le choix stratégique de la création d'ARKANIA, alliant un bureau d'étude à un partenaire industriel déjà reconnu sur les marchés défense. Il concrétise aussi la volonté du groupe CYBERGUN de rapatrier progressivement sa production et ses assemblages en France.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 - ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86