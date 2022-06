CYBERGUN : LES ACTIONNAIRES DE VERNEY-CARRON APPROUVENT LES MODALITÉS DE LA PRISE DE CONTRÔLE ET DE LA RELANCE D'ACTIVITÉ PAR CYBERGUN

15 juin 2022.

Les actionnaires de VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, réunis en Assemblée générale, ont approuvé l'ensemble des résolutions nécessaires à la mise en œuvre du plan de relance présenté par CYBERGUN, afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres.

Les actionnaires de VERNEY-CARRON ont notamment approuvé le projet de transformation de la société en commandite par action dont VERNEY-CARRON DÉVELOPPEMENT, société contrôlée par CYBERGUN, deviendrait l'unique associé gérant commandité. Ils ont également approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la société sur Euronext Growth à Paris et la mise en place par VERNEY-CARRON des moyens de soutenir le plan d'investissement sur 5 ans dans le but d'accroître les capacités de production.

Pour rappel, le plan de relance proposé par CYBERGUN repose sur une sanctuarisation de l'activité historique « CHASSE & NATURE », autour de la marque « VERNEY-CARRON », et le développement de l'activité « DEFENSE & SECURITE » et de la marque « LEBEL », permettant ainsi de recréer une véritable filière française de l'équipement des forces armées. L'objectif est de pouvoir produire annuellement 15 000 à 20 000 armes de chasse et plus de 50 000 armes sécurité et défense (d'assaut, de précision, pistolet mitrailleur et non-létale).

Le projet de rapprochement reste soumis à l'approbation du plan de sauvegarde de la Société VERNEY-CARRON par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne. Le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022.

Hugo BRUGIERE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Je remercie les actionnaires de VERNEY-CARRON pour leur marque de confiance. En validant tous les prérequis juridiques à notre projet de rapprochement, ils envoient un signal fort et démontre qu'ils ont la volonté d'adosser leur entreprise à un acteur solide et légitime pour continuer à écrire les plus belles pages de l'histoire de l'industrie française de l'armement. »

CYBERGUN tiendra le marché informé de toutes avancées dans le cadre de ce projet.

À propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes sous licences exclusives. Historiquement positionné sur le segment Civil (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 48,3 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

À propos de VERNEY-CARRON :

Créé en 1820, VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse français. Basée à Saint-Étienne, capitale de l'arme française, VERNEY-CARRON fabrique et distribue une large gamme de fusils et carabines de chasse sous la marque déposée VERNEY-CARRON. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL qui équipent de nombreuses forces de l'ordre en France et à l'étranger (40% du CA à l'export). Au cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité & défense LEBEL, une offre complète d'armes militaires intégrant un fusil d'assaut (VCD 15), un fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9), qui sortira en 2022. Les titres VERNEY-CARRON sont cotés sur Euronext Access (FR0006174496 – MLVER) et sont éligibles au PEA-PME.

