CYBERGUN : FRANCHISSEMENT DE L'ULTIME ÉTAPE AVANT LA PRÉSENTATION DU PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE FINANCIÈRE

2 janvier 2020.

CYBERGUN annonce, conformément au calendrier envisagé, avoir obtenu un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA) de la part des Délégués du Personnel.

Laetitia TAUSCH et Alan VILLIOT, Délégués du Personnel de CYBERGUN, déclarent : « Nous avons confiance dans la stratégie mise en place par la Direction du groupe CYBERGUN et nous voyons depuis de nombreux mois des changements importants s'opérer, tant sur l'activité historique que sur les nouveaux marchés. Le soutien des instances représentatives des salariés est donc sans faille vis-à-vis de ce plan et de la stratégie mise en place. »

Le projet de plan de sauvegarde financière accéléré, établi par la Direction de CYBERGUN avec son Administrateur Judicaire, Maître Hélène CHARPENTIER, sera présenté au Comité des Etablissements de crédit et assimilés le lundi 6 janvier 2020.

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR.

