CYBERGUN : CYBERGUN S'ALLIE À VALANTUR POUR ACCÉLÉRER LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PÔLE MILITAIRE

28 janvier 2020.

CYBERGUN annonce la création d'ARKANIA, filiale commune créée avec le Groupe VALANTUR, pour renforcer les expertises et accélérer le déploiement du pôle militaire.

VALANTUR est un groupe de haute technologie spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles, de moyens et de servitudes destinés à l'aéronautique. Équipementier de premier rang dans les domaines de l'aéronautique civile et militaire, notamment sur des appareils de très haute technologie, le Groupe VALANTUR sous-traite également pour plusieurs grands noms dans les secteurs de l'énergie, du médical, du pétrole et de la Défense. Le Groupe VALANTUR est fort de 240 collaborateurs sur 6 sites et génère un chiffre d'affaires annuel de près de 25 MEUR.

Cette nouvelle filiale, détenue à date à 51% par le groupe CYBERGUN et présidée par Hugo BRUGIÈRE, aura 3 missions :

Bureau d'études pour les projets des groupes CYBERGUN et VALANTUR ;

Bureau d'études pour des projets extérieurs dans le domaine de l'armement, de la défense et de l'aérospatiale ;

Production et assemblage d'ensemble et de sous-ensemble pour l'industrie de l'armement, de la défense et de l'aérospatiale ;

A ce titre, CYBERGUN et VALANTUR sont actuellement en cours de finalisation de l'achat d'un site de production afin de disposer d'une capacité de fabrication « made in France ».

ARKANIA est d'ores et déjà engagé sur trois projets majeurs du pôle militaire de CYBERGUN, à savoir la finalisation et la mise en fabrication de l'arme révolutionnaire développée pour le compte d'un grand manufacturier d'armes, l'assemblage de répliques AirSoft « made in France », notamment pour les marchés militaires nécessitant une production dans un pays membre de l'OTAN, et le développement d'un autre projet avec un grand équipementier européen.

Hugo BRUGIERE, Président Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « CYBERGUN continue sa percée dans le domaine militaire et se donne aujourd'hui les moyens de ses ambitions sur la partie études, prototypage, qualification, fabrication et assemblage. »

Emmanuel COURAUD, Président de VALANTUR, ajoute : « Le groupe VALANTUR se dote, avec cette nouvelle structure, d'une capacité supplémentaire de production d'une part et surtout d'un plus grand bureau d'études qui pourra travailler tant sur les projets propres de cette nouvelle filiale que sur des projets de CYBERGUN ou VALANTUR. Nous nous réjouissons donc de pouvoir faire ce pas ensemble. »

