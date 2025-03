CYBERGUN : CYBERGUN fait un point sur les pistes pour sauver sa filiale VERNEY-CARRON

24 mars 2025

CYBERGUN fait un point sur la situation de sa filiale VERNEY-CARRON, à la suite du communiqué de presse publié le 18 mars dernier.

La Société tient avant tout à remercier les très nombreuses marques de soutien du monde industriel, social, associatif, syndical et politique, que ce soit en France et en Europe, qui témoignent de l'enjeu que représente le sauvetage de VERNEY-CARRON et de son héritage séculaire.

A ce jour, la Direction de la Société a été reçue par les équipes du ministère de l'Economie et des Finances, afin d'étudier les possibilités de soutien public essentiel pour assurer le sauvetage de VERNEY-CARRON dans le cadre de son projet d'adossement à un acteur majeur de l'armement de petit calibre au niveau mondial. Les services de Bercy ont indiqué que le Fonds pour le développement économique et social (FDES), octroyé par l'État à des entreprises pour accompagner leur restructuration financière et commerciale, ne serait pas selon leur analyse le bon outil financier. Des alternatives ont été suggérées par la Société, dont un abandon de dettes fiscales et sociales pour un montant de 1 MEUR et un crédit couvrant les besoins en fonds de roulement, sans que le montant total recherché de 4,5 MEUR ne soit atteint et sans engagement sur un calendrier de mise en œuvre face à l'urgence de la situation et la nécessité de présenter dans les meilleurs délais un plan de continuation dans le cadre de la procédure en cours de redressement judiciaire.

Dans ce contexte, des initiatives d'élues ont marqué ces derniers jours :

Au niveau local, le maire de Saint-Etienne, Gaël PERDRIAU, s'est engagé à présenter au Conseil municipal de la ville une délibération au terme de laquelle cette dernière se porte acquéreur des locaux de VERNEY-CARRON pour un montant estimé d'environ 2 MEUR pouvant à lui seul couvrir environ la moitié du besoin identifié ; le maire a souhaité proposer cet effort de sa ville afin de permettre l'accord de rapprochement avec un acteur majeur de l'armement de petit calibre au niveau mondial et ainsi permettre la relance de VERNEY-CARRON ;

Au niveau national, un collectif regroupant 11 élus de la Loire [1] a interpelé le ministre de l'Economie, Eric LOMBARD, et le ministre de l'Industrie, Marc FERRACCI, afin de demander officiellement la réétudie du dossier de financement de VERNEY-CARRON. Cette initiative fait écho aux nombreux mouvements de soutien et notamment à celui apporté par Thomas GASSILLOUD, député de la X ème circonscription du Rhône et ancien président de la commission de la Défense nationale et des forces armées, qui connaît fort bien VERNEY CARRON.

La Société reste pleinement engagée dans la réussite de ce projet essentiel au sauvetage de VERNEY-CARRON et communiquera dans les meilleurs délais toute nouvelle évolution.

[1] Pierrick COURBON, Député de la Loire, Sylvie BONNET, Députée de la Loire, Jean-Pierre TAITE, Député de la Loire, Cécile CUKIERMAN, Sénatrice de la Loire, Pierre-Jean ROCHETTE, Sénateur de la Loire, Sylvie FAYOLLE, 1 ère Vice-Présidente de Saint-Etienne Métropole, Emmanuel MANDON, Député de la Loire, Antoine VERMOREL-MARQUES, Député de la Loire, Hervé REYNAUD, Sénateur de la Loire, Jean-Claude TISSOT, Sénateur de la Loire, George ZIEGLE, Président du Département de la Loire