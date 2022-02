CYBERGUN : CYBERGUN ET EVIKE.COM NÉGOCIENT LES TERMES D'UNE NOUVELLE EXTENSION DE LEUR COLLABORATION SUR LE SEGMENT " GRAND PUBLIC "

2 février 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec la société EVIKE.COM, leader américain dans la conception, la distribution et la fabrication de pistolets Airsoft, en vue d'une extension de leur collaboration initiée en 2019 et largement profitable aux deux groupes.

Mi-2019, CYBERGUN a conclu un contrat majeur de distribution aux Etats-Unis avec la société EVIKE.COM, lui conférant la distribution exclusive des produits CYBERGUN sur le territoire américain, hors « chain stores » et marché militaire. La LOI annoncée ce jour prévoit l'entrée de EVIKE.COM au capital de SAUSA, la filiale de CYBERGUN dédiée au marché américain des « chain stores ». EVIKE.COM pourrait détenir jusqu'à 49% du capital et assurerait la Direction Générale de la filiale qui restera contrôlée et consolidée par CYBERGUN. EVIKE.COM reprendrait également l'intégralité du stock détenu par la filiale et se verrait accorder un droit d'acquisition du solde du capital de SAUSA.

En 2021, le partenariat entre CYBEGUN et EVIKE.COM sur le marché américain a démontré son efficience avec une croissance de +79% des ventes sur le périmètre de l'accord, soit plus de 2 fois supérieure à la croissance globale du Groupe à périmètre constant.

Pour rappel, CYBERGUN et EVIKE.COM sont également liés aux termes d'un second accord par lequel CYBERGUN s'est vu confier, en 2020, la distribution exclusive de la majorité de la gamme de produits d'EVIKE.COM sur le segment B2B en Europe.

Hugo BRUGIERE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Ce projet a été signé dans la foulée du SHOTSHOW 2022 sur lequel nous exposions conjointement et qui illustre parfaitement cette alliance mutuellement bénéfique. Nous sommes aujourd'hui très satisfaits du partenariat avec EVIKE.COM, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, et il est donc naturel de poursuivre le mouvement engagé. Chacun pourra ainsi se concentrer sur son marché de référence et continuer à générer des synergies avec l'autre. Ceci constitue la dernière étape de notre long processus de réorganisation de notre pôle Civil qui redevient une source de croissance rentable aux côtés de notre pôle Défense. »

L'objectif des partenaires est de parvenir à un accord définitif d'ici au 31 mars 2022. CYBERGUN informera le marché des avancées de ce projet.

À propos de CYBERGUN :

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires proforma de plus de 47 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

