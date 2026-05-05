CVS va retirer le Stelara de J&J de ses principales listes de médicaments

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CVS Health CVS.N a annoncé mardi qu'à compter du 1er juillet, elle privilégierait les biosimilaires interchangeables et moins coûteux au détriment du Stelara, le médicament contre le psoriasis de Johnson & Johnson JNJ.N , dans ses listes de médicaments les plus courants.

* Caremark,la division de gestion des prestationspharmaceutiques de la société , passera à des versions biosimilaires de Stelara, telles que Pyzchiva de Sandoz

SDZ.S et Yesintek de Biocon Biologics BIOC.NS . La plupart des adhérents ne paieront aucun frais de leur poche pour leur traitement.

* Johnson & Johnson n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters .

* « L'adoption croissante de biosimilaires approuvés par la FDA nous permet de faire réaliser des économies significatives à nos clients tout en favorisant un accès plus large et plus abordable à des traitements éprouvés », a déclaré Joshua Fredell, vice-président senior chez CVS Health.

* Contrairement aux versions génériques bon marché de comprimés simples à fabriquer, les médicaments issus de cellules vivantes ne peuvent pas être copiés à l'identique; c'est pourquoi on les appelle des biosimilaires.

* Caremark étend la couverture des biosimilaires d' s à certaines catégories de spécialités, notamment les traitements de la sclérose en plaques et des troubles sanguins rares.

* Un formulaire est une liste de médicaments sur ordonnance disponibles dans le cadre d’un régime de santé, gérée avec le soutien d’un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, qui agit en tant qu’intermédiaire entre les employeurs et les régimes de santé.