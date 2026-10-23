CVS teste le rôle des pharmaciens dans la prise en charge des maladies chroniques

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par Caroline Humer

La docteure Amy Compton-Phillips, directrice médicale de CVS Health CVS.N , a déclaré vendredi que l’accessibilité financière et l’accès aux soins de santé pourraient potentiellement s’améliorer si les pharmaciens de ses 9 000 magasins jouaient un rôle plus important dans la prise en charge des maladies chroniques, en aidant les consommateurs à surveiller de près leurs principaux indicateurs de santé.

Chaque année, des millions d’Américains décèdent des suites de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de maladies rénales, de diabète et d’autres pathologies chroniques qui peuvent être traitées grâce à une prise en charge médicale et à des médicaments adaptés, a-t-elle précisé.

« Nous voulons qu’il soit vraiment facile et pratique pour vous de connaître vos résultats », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’entreprise testait actuellement comment les pharmaciens pourraient s’impliquer davantage en effectuant des mesures de la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie.

CVS lance dès à présent un projet pilote dans cinq magasins du Michigan pour tester ce concept, a-t-elle précisé. Aux États-Unis, le rôle des pharmaciens est en partie déterminé par les réglementations pharmaceutiques variables d’un État à l’autre.

CVS Health est l’un des plus grands groupes américains du secteur de la santé, regroupant sous son égide la compagnie d’assurance santé Aetna, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques CVS Caremark et un réseau national de pharmacies de détail.

S'exprimant lors de la conférence Reuters Total Health à Nashville, Mme Compton-Phillips a indiqué que l'entreprise était également en discussion avec l'agence gouvernementale Medicare concernant le rôle que les pharmaciens pourraient jouer pour élargir l'accès aux soins de santé et proposer des soins à moindre coût.

L'accessibilité financière des soins de santé est un enjeu majeur pour l'administration Trump, qui expérimente différents projets pilotes susceptibles de réduire les coûts pour les plus de 70 millions de personnes affiliées au programme Medicare, destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap.

L’un de ces projets pilotes vise à faciliter l’accès aux médicaments GLP-1 très prisés utilisés pour traiter l’obésité, que le gouvernement a rendus disponibles au prix de 50 dollars par mois pour une durée limitée via le site TrumpRx.gov .

Cependant, selon des enquêtes récentes, de plus en plus d’entreprises prévoient de supprimer la prise en charge de ces médicaments en 2027, craignant une augmentation des coûts pour leurs régimes de santé liés aux médicaments d’Eli Lilly

LLY.N et de Novo Nordisk NOVOb.CO , tels que Mounjaro, Zepbound, Ozempic et Wegovy.

Ces médicaments coûtent quelques centaines de dollars sur les sites web de vente directe des laboratoires, mais peuvent s’avérer plus onéreux pour les employeurs lorsqu’ils sont pris en charge par leurs régimes d’assurance.

Mme Compton-Phillips a déclaré qu’elle souhaiterait voir un meilleur accès aux médicaments à base de GLP-1 à un coût moindre, qualifiant leurs bienfaits potentiels pour la santé d’« incroyables ».

« Ils présentent réellement des avantages concrets en matière de réduction des maladies cardiaques et rénales », a-t-elle déclaré.

« J’ai hâte d’être en 2032 », a-t-elle ajouté. « C’est à ce moment-là que l’Ozempic deviendra un générique aux États-Unis et je pense que nous allons le prescrire à tour de bras. »