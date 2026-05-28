CVS réintroduit la prise en charge du médicament contre l'obésité Zepbound de Lilly

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* Tous les principaux gestionnaires de prestations pharmaceutiques américains prennent désormais en charge les traitements contre l'obésité de Lilly

* CVS inclut Foundayo en tant que médicament amaigrissant co-préféré à compter de lundi

* La couverture de Zepbound reprendra le 1er octobre

(Mise à jour du cours de l'action, ajout des commentaires du porte-parole de CVS aux paragraphes 5 et 6) par Sriparna Roy

CVS Health CVS.N va réintégrer Zepbound, l'injection amaigrissante d'Eli Lilly LLY.N , dans sa liste de médicaments pris en charge et y ajouter Foundayo, la pilule contre l'obésité nouvellement approuvée du laboratoire, a-t-il annoncé jeudi.

CVS Caremark, l'un des plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques aux États-Unis, avait retiré le Zepbound le 1er juillet, tout en continuant à rembourser le Wegovy NOVOb.CO , produit concurrent de Novo Nordisk, après avoir négocié un meilleur prix auprès du laboratoire danois.

Zepbound réintégrera les listes de médicaments couverts de CVS Caremark le 1er octobre, en tant qu'option préférentielle supplémentaire. Cette décision vise à offrir aux employeurs et aux régimes de santé un accès plus abordable aux traitements amaigrissants à base de GLP-1. L'action Lilly a progressé de 4% en début d'après-midi. ("Ce changement signifie que les clients qui choisissent de prendre en charge la couverture"), qu'ils optent pour le produit de Novo ou celui de Lilly, bénéficieront d'un accès égal aux deux produits, et que les consommateurs paieront la même quote-part pour chacun", a déclaré un porte-parole de CVS.

CVS prévoit que ses clients réaliseront des économies supplémentaires de 10% à 15% sur l'ensemble de cette classe de traitements grâce à ses négociations avec Novo et Lilly, a ajouté le porte-parole.

Pour les employeurs qui choisissent de prendre en charge les GLP-1 destinés à la perte de poids, les tickets modérateurs des assurés seront inférieurs aux prix pratiqués par les fabricants auprès des consommateurs, a précisé le porte-parole.

Les patients éligibles bénéficiant d'une couverture commerciale peuvent obtenir les médicaments Zepbound et Foundayo de Lilly pour seulement 25 dollars par mois, soit environ le même prix que les médicaments amaigrissants de Novo.

ACCÈS ÉLARGI AUX MÉDICAMENTS AMINCISSANTS DE LILLY

CVS a également indiqué que son modèle standard de liste de médicaments commerciaux inclura Foundayo en tant que médicament amaigrissant co-préféré à partir de lundi, après la levée d'une restriction liée à sa nouveauté sur le marché.

Pour les médicaments nouvellement approuvés, CVS a indiqué qu'il y avait généralement un bref délai pendant lequel l'entreprise évalue s'ils doivent être ajoutés à ses listes de médicaments et négocie des remises avec les fabricants.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques négocient les remises et les frais avec les laboratoires pharmaceutiques, établissent des listes de médicaments et remboursent les pharmacies pour les ordonnances des patients.

Les trois plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques du pays couvrent désormais l'ensemble du portefeuille de médicaments contre l'obésité de Lilly.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, a déclaré que les produits de Lilly pourraient bénéficier d'un accès plus abordable pour les quelque 90 millions de patients de CVS, ce qui pourrait stimuler les ventes de Foundayo au second semestre.