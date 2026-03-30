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CVS ouvre le premier d'un maximum de 20 magasins américains réservés à la pharmacie
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 17:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CVS Health CVS.N a ouvert un magasin réservé à la pharmacie à Chicago, la première d'un maximum de 20 ouvertures de ce type prévues cette année aux États-Unis, a annoncé lundi le conglomérat de santé.

* Les nouveaux magasins faciliteront l'accès aux médicaments, aux vaccinations et à d'autres services de santé fournis par les pharmaciens.

* Ces petites pharmacies de quartier se distinguent des magasins et pharmacies traditionnels de CVS, qui proposent également des produits de beauté, entre autres.

* En 2026, CVS prévoit également d'ouvrir des magasins réservés à la pharmacie au Texas, au Massachusetts, au Michigan et à New York.

* La société prévoit également d'ouvrir plus de 40 nouveaux points de vente à service complet cette année, y compris des magasins traditionnels et des pharmacies dans Target TGT.N .

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