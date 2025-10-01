CVS Health et Humana réduiront leurs activités Medicare Advantage en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les détails de la publication dans l'ensemble, contexte Medicare Advantage dans le paragraphe 2) par Amina Niasse

CVS Health CVS.N et Humana HUM.N réduiront leurs offres Medicare Advantage l'année prochaine, ont annoncé les entreprises mercredi. L'entreprise d'assuranceAetna de CVS Health offrira des plans de médicaments sur ordonnance dans 100 comtés de moins qu'en 2025, et son rival Humana réduira ses plans à 85% des comtés américains l'année prochaine, contre 89% en 2025. Les entreprises fournissent les plans au nom du gouvernement américain.

Humana et CVS Health occupent les deuxième et quatrième rangs, après UnitedHealth, pour ce qui est de Medicare Advantage destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou aux personnes handicapées. Cette année, les assureurs ont déclaré que l'utilisation inattendue de services médicaux dans le cadre de leurs activités Medicare avait conduit à l'abandon de marchés moins rentables.

Les sociétés réduiront également leurs activités par État, Humana proposant des plans dans 46 États en 2026, contre 48 cette année. Aetna proposera des plans dans 43 États et Washington D.C. et 2 159 comtés en 2026, contre 44 États et 2 259 comtés en 2025.

Humana a déclaré qu'elle proposera de nouveaux types de plans dans quatre États et 177 comtés, et que 83 % des plans de médicaments sur ordonnance autonomes pour 2026 comporteront des primes réduites. Pour les personnes qui ont droit à la fois à Medicare et aux plans Medicaid, financés pour les Américains à faible revenu, CVS Health étendra son offre à 16 nouveaux États.

"Depuis des décennies, Humana s'efforce de faciliter la navigation des bénéficiaires de Medicare dans les soins de santé, en offrant des options claires et cohérentes qui privilégient la stabilité, la qualité et l'accessibilité financière", a déclaré George Renaudin, président de l'assurance chez Humana.