CVS Health en hausse après que 81% de ses membres soient inscrits à des plans Medicare Advantage très bien notés pour 2026

9 octobre - ** Les actions de l'assureur santé CVS Health

CVS.N en hausse de 1,3% à 77,72 $ dans les échanges prolongés

** CVS a déclaré que son activité d'assurance Aetna compte plus de 81% de ses membres inscrits à des plans Medicare Advantage classés 4 étoiles ou plus pour 2026.

** En outre, plus de 63% des membres des plans Medicare Advantage d'Aetna sont inscrits à un plan de 4,5 étoiles pour 2026.

** Les Centers for Medicare & Medicaid Services, qui font partie du HHS, attribuent aux plans des notations par étoiles allant de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, afin d'aider les bénéficiaires à faire leur choix.

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 71 % depuis le début de l'année.