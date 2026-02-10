 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CVS Health dépasse les attentes malgré un bénéfice trimestriel en recul
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:02

CVS Health a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions de Wall Street, soutenus par la performance de ses activités de pharmacie et de gestion des prestations pharmaceutiques. Le groupe a toutefois maintenu une approche prudente sur ses perspectives, dans un environnement réglementaire et concurrentiel complexe.

Au quatrième trimestre, CVS Health a enregistré un bénéfice de 1,09 dollar par action, en baisse par rapport à 1,19 dollar un an plus tôt, mais supérieur au consensus des analystes fixé à 99 cents. Cette performance a été portée par un volume soutenu de prescriptions dans les pharmacies de détail et par la solidité de l'activité CVS Caremark. Le directeur financier Brian Newman a souligné que le bénéfice de l'activité pharmacie, en recul en moyenne de 5% par an sur cinq ans, avait progressé de 5% en 2025, notamment grâce au rachat d'actifs de Rite Aid.

Le groupe a maintenu sa prévision de bénéfice ajusté pour 2026, comprise entre 7,00 et 7,20 dollars par action, ainsi que son objectif de chiffre d'affaires annuel d'au moins 400 milliards de dollars. Le titre est actuellement à l'équilibre en avant-Bourse. CVS a mené en 2025 d'importantes réductions de coûts et une restructuration, après plusieurs trimestres de sous-performance en 2024 et un changement d'équipe dirigeante.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé à 105,7 milliards de dollars, contre 97,7 milliards un an plus tôt, avec une hausse de 6,3% du nombre de prescriptions délivrées. Les revenus du pôle Health Services ont atteint 51,2 milliards de dollars, tandis que l'assurance Aetna a affiché un ratio de sinistralité médicale de 94,8%, inférieur aux attentes. Cette activité reste toutefois pénalisée par des pressions réglementaires liées à Medicare et par l'impact de l'Inflation Reduction Act, dans un contexte de forte demande de soins et d'ajustements des remboursements publics.

Valeurs associées

CVS HEALTH
75,770 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank